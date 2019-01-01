Nolix — рекламная строчка каждому сайту!

Рекламная строчка — на сегодня один из самых эффективных инструментов в интернет-рекламе. Пример рекламной строки вы можете наблюдать прямо сейчас чуть выше над этим заголовком.

Сравнительный анализ эффективности рекламных форматов:

Почему же мы так хороши?

Nolix — это простой, удобный, а главное эффективный инструмент в руках любого рекламодателя. В отличие от других форматов, интернет-пользователи лояльны к формату рекламной строки, поэтому ваши рекламные кампании с Nolix будут максимально результативными.

Легкое управление рекламными кампаниями

Мы за простоту. Только главные критерии эффективности и необходимые метрики. Наша панель управления разработана так, чтобы вам не пришлось бродить среди сотен срезов и изучать узкоспециализированную терминологию.
Разбираться в хитросплетениях терминов и дебрях цифр не придется!


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Nolix предлагает владельцам рекламных площадок автоматизировать на своих сайтах работу с прямыми рекламодателями и организовать удобный прием средств за рекламные строчки и рекламные блоки Nolix Bar..

Преимущества работы с Nolix:

  Вы получаете до 92% от стоимости рекламного размещения.

  Ваш сайт все время получает дополнительных рекламодателей из Nolix.

  При отсутствии прямых рекламодателей ваш сайт зарабатывает на рекламе с оплатой за переходы *.

  Минимальная сумма к выплате всего 1000 рублей, частота выплат неограниченна.

  Выплата заработанных средств на карты VISA/Mastercard, QIWI, Webmoney.

  От вас не требуется знаний языков программирования.

    Достаточно один раз разместить наш короткий код в шаблоне (теме оформления) вашего сайта и начать прием рекламных строчек с оплатой за показы или объявлений формата Nolix Bar с оплатой за время размещения.

Nolix предлагает рекламодателям быстрое и удобное размещение ваших рекламных объявлений без комиссии с гарантией показа.

После регистрации Вам доступны:

  Удобный инструмент для автоматического массового размещения ваших рекламных строчек и контекстных объявлений на площадках системы.

  Подробная статистика о показах/переходах, эффективности той или иной рекламной площадки.

  Архив ваших рекламных кампаний, возможность анализировать эффективность рекламных текстов.

  Пополнение баланса всеми привычными способами (карты, Qiwi, Яндекс.Деньги, Webmoney, баланс мобильного) без комиссии.

  Своевременная помощь и советы от нашей службы поддержки.

Оцените все преимущества наших рекламных форматов уже сегодня!

Рекомендуйте систему Nolix и получайте процент с оборота привлеченных вами пользователей.

Вы будете получать 20% от комиссии системы с заработка каждого зарегистрированного по вашей ссылке пользователя!


Чтобы стать партнером пройдите регистрацию и получите реф.ссылку в разделе "Партнерская программа" личного кабинета.

Статистика по партнерским отчислениям ведется в режиме реального времени!

С нами работают:






Рекламная строчка

Рекламная строчка - формат короткого текстового объявления с оплатой за гарантированное количество показов.

    Обычно владельцы рекламных площадок размещают рекламную строчку в самом верху сайта или сразу под верхним меню (как это сделано у нас), некоторые также предпочитают закрепить расположение строки, чтобы при скролинге (вертикальной прокрутке) она оставалась всегда в зоне видимости на экране.
    Стоимость каждой тысячи показов устанавливают владельцы сайтов, они могут также воспользоваться правом на премодерацию поступающих объявлений.

    К услугам рекламодателей мы предлагаем два типа инструментов по подбору площадок с рекламной строкой: ручной со множеством фильтров и автоматический, в котором алгоритм подбирает оптимальные варианты к вашему бюджету. Рекомендуем попробовать в действии оба!

Nolix Bar

Обратим теперь внимание на формат Nolix Bar (пример такого блока можно увидеть чуть ниже). Тут есть заголовок и текст объявления, прям как в контекстной рекламе от Яндекс или Google, да и выглядят рекламные блоки этих форматов схоже. Ничего необычного?
    Главным отличием и, скорее всего, приятным сюрпризом для пользователей будет то, что в Nolix Bar оплата идет не за переходы и даже не за показы, а за время размещения.
    Это может быть 3 дня, неделя, 2 недели или целый месяц, в которые объявление рекламодателя будет круглосуточно транслироваться в блоке Nolix Bar на выбранных площадках.
    Кстати, блоки Nolix Bar расположены, как правило, в верхней части sidebar (боковых колонок), либо под верхним меню, что обеспечивает наилучшую видимость объявлений для посетителей.
    Для удобства подбора площадок существует наш каталог сайтов с Nolix Bar.

Мы работаем со всеми популярными платежными системами в российском сегменте интернета:       наш партнер: Adomains: домены .RU за 145 рублей

А так выглядят объявления из другого формата нашей системы — Nolix Context Bar: