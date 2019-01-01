Nolix — рекламная строчка каждому сайту!
Рекламная строчка — на сегодня один из самых эффективных инструментов в интернет-рекламе. Пример рекламной строки вы можете наблюдать прямо сейчас чуть выше над этим заголовком.
Сравнительный анализ эффективности рекламных форматов:
Почему же мы так хороши?
Nolix — это простой, удобный, а главное эффективный инструмент в руках любого рекламодателя. В отличие от других форматов, интернет-пользователи лояльны к формату рекламной строки, поэтому ваши рекламные кампании с Nolix будут максимально результативными.
Легкое управление рекламными кампаниями
Мы за простоту.
Только главные критерии эффективности и необходимые метрики.
Наша панель управления разработана так, чтобы вам не пришлось бродить среди сотен срезов и изучать узкоспециализированную терминологию.
Разбираться в хитросплетениях терминов и дебрях цифр не придется!
Преимущества работы с Nolix:
Вы получаете до 92% от стоимости рекламного размещения.
Ваш сайт все время получает дополнительных рекламодателей из Nolix.
При отсутствии прямых рекламодателей ваш сайт зарабатывает на рекламе с оплатой за переходы *.
Минимальная сумма к выплате всего 1000 рублей, частота выплат неограниченна.
Выплата заработанных средств на карты VISA/Mastercard, QIWI, Webmoney.
От вас не требуется знаний языков программирования.
Достаточно один раз разместить наш короткий код в шаблоне (теме оформления) вашего сайта и начать прием рекламных строчек с оплатой за показы или объявлений формата Nolix Bar с оплатой за время размещения.
После регистрации Вам доступны:
Удобный инструмент для автоматического массового размещения ваших рекламных строчек и контекстных объявлений на площадках системы.
Подробная статистика о показах/переходах, эффективности той или иной рекламной площадки.
Архив ваших рекламных кампаний, возможность анализировать эффективность рекламных текстов.
Пополнение баланса всеми привычными способами (карты, Qiwi, Яндекс.Деньги, Webmoney, баланс мобильного) без комиссии.
Своевременная помощь и советы от нашей службы поддержки.
Оцените все преимущества наших рекламных форматов уже сегодня!
Вы будете получать 20% от комиссии системы с заработка каждого зарегистрированного по вашей ссылке пользователя!
Чтобы стать партнером пройдите регистрацию и получите реф.ссылку в разделе "Партнерская программа" личного кабинета.
Статистика по партнерским отчислениям ведется в режиме реального времени!
С нами работают:
Рекламная строчка
Рекламная строчка - формат короткого текстового объявления с оплатой за гарантированное количество показов.
Обычно владельцы рекламных площадок размещают рекламную строчку в самом верху сайта или сразу под верхним меню (как это сделано у нас), некоторые также предпочитают закрепить расположение строки, чтобы при скролинге (вертикальной прокрутке) она оставалась всегда в зоне видимости на экране.
Стоимость каждой тысячи показов устанавливают владельцы сайтов, они могут также воспользоваться правом на премодерацию поступающих объявлений.
К услугам рекламодателей мы предлагаем два типа инструментов по подбору площадок с рекламной строкой: ручной со множеством фильтров и автоматический, в котором алгоритм подбирает оптимальные варианты к вашему бюджету. Рекомендуем попробовать в действии оба!
Nolix Bar
Обратим теперь внимание на формат Nolix Bar (пример такого блока можно увидеть чуть ниже).
Тут есть заголовок и текст объявления, прям как в контекстной рекламе от Яндекс или Google, да и выглядят рекламные блоки этих форматов схоже. Ничего необычного?
Главным отличием и, скорее всего, приятным сюрпризом для пользователей будет то, что в Nolix Bar оплата идет не за переходы и даже не за показы, а за время размещения.
Это может быть 3 дня, неделя, 2 недели или целый месяц, в которые объявление рекламодателя будет круглосуточно транслироваться в блоке Nolix Bar на выбранных площадках.
Кстати, блоки Nolix Bar расположены, как правило, в верхней части sidebar (боковых колонок), либо под верхним меню, что обеспечивает наилучшую видимость объявлений для посетителей.
Для удобства подбора площадок существует наш каталог сайтов с Nolix Bar.