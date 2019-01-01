Nolix Bar

Обратим теперь внимание на формат Nolix Bar (пример такого блока можно увидеть чуть ниже). Тут есть заголовок и текст объявления, прям как в контекстной рекламе от Яндекс или Google, да и выглядят рекламные блоки этих форматов схоже. Ничего необычного?

Главным отличием и, скорее всего, приятным сюрпризом для пользователей будет то, что в Nolix Bar оплата идет не за переходы и даже не за показы, а за время размещения.

Это может быть 3 дня, неделя, 2 недели или целый месяц, в которые объявление рекламодателя будет круглосуточно транслироваться в блоке Nolix Bar на выбранных площадках.

Кстати, блоки Nolix Bar расположены, как правило, в верхней части sidebar (боковых колонок), либо под верхним меню, что обеспечивает наилучшую видимость объявлений для посетителей.

Для удобства подбора площадок существует наш каталог сайтов с Nolix Bar.